Nkoulou Roma, retroscena estivo tra il Torino e i giallorossi (Di sabato 4 gennaio 2020) Nkoulou Roma, spunta il retroscena. In estate lettera del Torino ai giallorossi per evitare che Petrachi contattasse i giocatori granata Non è un mistero che in estate la Roma abbia pensato più di un momento a Nikolas Nkoulou, prima di ingaggiare Smalling dal Manchester United. Tuttavia in quel periodo il rapporto tra Cairo e Petrachi era piuttosto incrinato. Tuttosport svela un retroscena: il Torino a metà agosto avrebbe inviato una lettera di diffida ai capitolini dal contattare il centrale o altri giocatori pena il pagamento di un risarcimento. La Roma rispose discolpandosi da qualsiasi accusa del club granata. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

