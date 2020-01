Nco, cooperativa in crisi: convocato il nuovo tavolo in Regione (Di sabato 4 gennaio 2020) La Regione Campania ha convocato, dopo la riunione del 30 dicembre scorso voluta dall’assessore alle Politiche Sociali Lucia Fortini, per l’inizio della prossima settimana un ulteriore tavolo per individuare le possibili soluzioni al grave momento di difficoltà attraversato da “Nco Nuova Cucina Organizzata” e da un gruppo di cooperative sociali che svolgono la propria attività all’interno di beni confiscati alla camorra. La vicenda si inserisce nelle difficoltà finanziarie di alcuni dei Comuni che costituiscono gli Enti d’Ambito, cui vengono destinate le risorse. La Regione è in campo per garantire la piena operatività di queste importanti iniziative sociali e sanitarie e per evitare la chiusura del ristorante “anticamorra”, iniziativa che non a caso ha avuto il sostegno pieno dell’amministrazione regionale, e martedì 7 gennaio il ... Leggi la notizia su ildenaro

Nco cooperativa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nco cooperativa