NBA 2019-2020, i risultati della notte (4 gennaio): Harden fa volare i Rockets, mentre Boston rischia grosso (Di sabato 4 gennaio 2020) Sei le partite andate in scena questa notte nell’NBA, con la corsa playoff che ha visto brusche frenate, mentre altre franchigie hanno rischiato grosso fino all’ultimo. In tutto questo, però, spiccano i Rockets e i Lakers, che ingranano la quarta nella Western Conference. Pesante ko quello subito dai Miami Heat sul campo degli Orlando Magic. Il derby della Florida si chiude con un netto 105-85 che, però, non deve ingannare. Miami resta in partita per tre quarti del match, pur obbligata sempre a inseguire, ma è il parziale di 21-6 nell’ultimo quarto a rendere il ko ancor più pesante. Agli Heat non sono bastati i 23 punti, 10 assist e 7 rimbalzi di Jimmy Butler e così Boston allunga, mentre per Orlando il successo significa cementare l’attuale ottava posizione. Rischiano grosso i Boston Celtics contro la cenerentola Atlanta. Vittoria in rimonta per Boston che nel primo quarto si trova ... Leggi la notizia su oasport

