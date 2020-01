Nave Gregoretti: Italia Viva voterà sì all’autorizzazione a procedere (Di sabato 4 gennaio 2020) Italia Viva ha fatto sapere tramite il suo esponente Ettore Rosato come si comporterà sul voto relativo all’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sull’episodio riguardante la Nave Gregoretti. Il partito di Renzi ha scelto di votare favorevolmente, optando quindi per far mandare a processo l’ex ministro. Italia Viva sul caso della Nave Gregoretti I suoi membri avevano rimandato la decisione alla presentazione della memoria da parte di Salvini, facendo leva sul loro spirito garantista. Dopo averla letta hanno scelto di accogliere la richiesta del Tribunale di Catania di dare il via al processo per sequestro aggravato di persona contro il leader leghista. Quest’ultimo è infatti accusato di aver trattenuto 131 migranti per cinque giorni su una Nave militare Italiana. “Se lui dice che i casi sono identici, noi ci comporteremo in modo ... Leggi la notizia su notizie

