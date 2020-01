Napoli, si lavora al rinnovo di Milik: i dettagli (Di sabato 4 gennaio 2020) Napoli, tra le priorità della società azzurra c’è anche il rinnovo di Milik che ha un contratto in scadenza nel 2021 Manca pochissimo alla ripresa del campionato e anche il Napoli di Gattuso si prepara alla seconda parte della stagione. La società sta lavorando sul mercato ma si da da fare anche per quanto concerne i rinnovi. Come riporta la Gazzetta dello Sport in cima alla lista ci sarebbe quello di Milik: il contratto del calciatore è in scadenza nel 2021. Le parti per ora non hanno ancora trovato l’accordo economico definitivo: il Napoli infatti ha proposto un rinnovo a 3 milioni fino al 2024, il giocatore ne vorrebbe 4 per la stessa durata di tempo (ora ne guadagna 2,5). Un altro punto di discussione è anche la volontà da parte di De Laurentiis di introdurre una clausola rescissoria che però non sarebbe cosa gradita al giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

