Napoli, la Comunità ebraica diserta l’omaggio alle vittime della Shoa: c’era l’assessora De Majo (Di sabato 4 gennaio 2020) Il 7 gennaio Napoli omaggerà le vittime della Shoa installando in piazza Bovio le “pietre d’inciampo” dell’artista Gunther Demnig. Saranno poste al numero civico 33, per ricordare i martiri napoletani del nazifascismo. Le famiglie Procaccia, Pacifici e Molco, appartenenti alla Comunità ebraica di Napoli, furono costrette ad abbandonare le proprie case quando vennero promulgate le leggi razziali. Poi furono deportate ad Auschwitz. L’iniziativa è stata promossa dai giornalisti Alfredo Cafasso Vitale e Nico Pirozzi. A presiedere la cerimonia sarà l’assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Eleonora De Majo. Nei mesi scorsi fu al centro di una dura polemica per le sue dichiarazioni considerate antisemite che la ha vista anche in contrapposizione a Liliana Segre. La Comunità ebraica contro la De Majo La presenza della De Majo ha scatenato l’ira della ... Leggi la notizia su ilnapolista

