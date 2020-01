Musei, all’Archeologico di Napoli arriva la Befana a misura di bambino (Di sabato 4 gennaio 2020) Lunedì 6 gennaio, in occasione delle aperture straordinarie degli istituti culturali nazionali promosse dal Mibact, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli organizza una giornata a misura dei bambini e delle loro famiglie. Per promuovere l’exhibit sulle meraviglie sommerse dal Mediterraneo, sara’ in dono all’infopoint dell’Archeologico il racconto illustrato per bambini (6/10 anni) “Thalassa. Tra mare e stelle”. Questa particolare guida kids permettera’ ai piccoli visitatori ed ai loro genitori di addentrarsi in un itinerario tematico, scoprendo le opere del Mann. Sempre per il giorno dell’Epifania e’ previsto un ulteriore regalo: accompagnando i bambini al Mann, soltanto un genitore paghera’ l’ingresso, mentre l’altro accederà gratuitamente. L'articolo Musei, all’Archeologico di Napoli arriva la Befana a ... Leggi la notizia su ildenaro

