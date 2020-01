Morte di Gaia e Camilla Via alla super perizia (Di sabato 4 gennaio 2020) Stefano Vladovich Una squadra di esperti valuterà la velocità dell'auto e il punto preciso dell'impatto Roma La velocità, le strisce pedonali, il semaforo «anomalo», le sostanze stupefacenti assunte. Pietro Genovese avrebbe potuto schivare Camilla Romagnoli e Gaia von Freymann? Era in grado di fermare il suo suv evitando di centrare in pieno le ragazze come ha fatto, invece, David Rubin Mosche alla guida di una Smart? Se lo chiedono i magistrati all'indomani dell'interrogatorio del ventenne figlio del regista Paolo Genovese. Tanto da nominare, durante un vertice in Procura, una serie di consulenti tecnici in grado di determinare, entro 60 giorni, tutti i fattori che hanno portato al drammatico incidente mortale su corso Francia. Esperti che andranno ad aggiungersi a quelli di parte incaricati, nei giorni scorsi, dai familiari delle sedicenni. Una guerra di periti e principi ... Leggi la notizia su ilgiornale

