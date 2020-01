Montagna: escursionista precipita e muore in Alto Adige (Di sabato 4 gennaio 2020) Uno scialpinista tedesco e’ morto dopo essere precipitato per circa 400 metri mentre stava effettuando un’escursione sul gruppo del Sella tra la Val Gardena e la Val Badia in Alto Adige. Il corpo dell’uomo è stato individuato nella tarda serata di ieri dagli uomini del soccorso alpino anche grazie all’ausilio dell’elicottero dell’Aiut Alpin Doloimites, abilitato al volo notturno essendo dotato di speciali visori. La salma dell’escursionista verra’ recuperata questa mattina. L’uomo, in vacanza in Alto Adige, era partito dal rifugio Pisciadu’ ma sulla via del rientro ha sbagliato il canalone imboccando una cascata di ghiaccio che non gli ha dato scampo. A lanciare l’allarme e’ stata la moglie che lo attendeva in albergo.L'articolo Montagna: escursionista precipita e muore in Alto Adige ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

