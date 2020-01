**Montagna: bambino precipita da rifugio in Valbondione, è grave** (Di sabato 4 gennaio 2020) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Un bambino di nove anni, C.P., è precipitato mentre si trovava nei pressi del rifugio Mirtillo, in Valbondione (Bergamo), riportando un grave trauma cranico. Il piccolo ha perso coscienza ed è stato intubato dal 118, che lo ha trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico di Brescia. L'articolo **Montagna: bambino precipita da rifugio in Valbondione, è grave** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

qn_giorno : #Valbondione, bambino precipita in montagna: è gravissimo - MontagnaDiLibri : #Righetto: 'La mia iniziazione alla montagna è stata da bambino. Con mio fratello, andavamo a prendere il latte, e… -