Missili su scuola militare a Tripoli | decine di morti Governo accusa Haftar

Siria - Missili di Damasco contro una scuola a Idlib : morti 8 civili - tra cui 4 bambini. Nyt : “60 ospedali bombardati da aprile” : Continua a mietere vittime l’offensiva del regime Siriano, appoggiato dalla Russia, contro l’ultima roccaforte dei ribelli, tra cui diversi gruppi jihadisti, nella provincia di Idlib. Questa volta missili terra-terra lanciati da Damasco hanno colpito una scuola nella città di Sarmeen, utilizzata come rifugio e affollata di studenti e insegnanti, uccidendo otto civili, tra cui quattro bambini. A riferirlo è l’Osservatorio Siriano per ...

