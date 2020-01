Migliaia ai funerali di Soleimani a Baghdad, presente il premier. Domani esequie a Teheran (Di sabato 4 gennaio 2020) Migliaia di iracheni, fra cui il primo ministro, partecipano a Baghdad alle esequie di Qassem Soleimani, il generale iraniano ucciso da un raid Usa, scandendo il coro “Morte all’America”. Cerimonie anche nelle due città sante sciite di Najaf e Kerbala per il generale.Il corteo funebre è partito dal quartiere di Kazimiya a Baghdad, roccaforte sciita nella capitale irachena, diretto verso la Green Zone, il quartiere dove si trovano gli edifici del governo e delle ambasciate e dove si terrà il funerale ufficiale. I missili lanciati dal drone americano e che hanno polverizzato le due macchine in cui viaggiavano Soleimani e Mouhandis hanno causato in tutto dieci vittime: cinque iracheni e cinque iraniani. Le bare dei cinque iracheni sono state portate a Kazimiya su pick-up sormontati dalla bandiera nazionale e che hanno attraversato la folla di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

repubblica : Soleimani, in migliaia ai funerali a Bagdad: 'Morte all'America' [aggiornamento delle 09:09] - zazoomblog : Baghdad migliaia di persone ai funerali di Soleimani: iracheni gridano «morte all’America» – Il video - #Baghdad… - momentosera : #Soleimani, in migliaia ai funerali a #Bagdad. I funerali anche nelle due città sante sciite di #Najaf e #Kerbala.… -