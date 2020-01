‘Mi vergogno per lei…’: Aida Nizar contro Gemma Galgani, il rimprovero a Maria De Filippi (Di sabato 4 gennaio 2020) Aida Nizar al veleno contro Gemma Galgani: ecco il motivo In attesa di rivedere le puntate inedite su Canale 5, Aida Nizar in questi giorni su La5 si sta guardando le repliche di Uomini e Donne. In particolare quelle dedicate al Trono over che, come al solito la protagonista assoluta è Gemma Galgani. L’ex gieffina iberica, però, non approva assolutamente il comportamento di quest’ultima nei confronti di Juan Luis Ciano. Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello 15 ha aspramente criticato la dama torinese dicendo che si vergogna per lei. La Nizar non sopporta che Gems continua ad elemosinare un bacio dal cavaliere napoletano.Oltre a questo, l’opinionista spagnola è in totale disaccordo con quello accaduto a Torino, ovvero la famosa notte trascorsa in albergo. L’ex gieffina iberica non comprende il comportamento di Maria De ... Leggi la notizia su kontrokultura

