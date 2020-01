Mercato Juventus, svolta su Pogba: ecco l’offerta di Paratici (Di sabato 4 gennaio 2020) Mercato Juventus Pogba – La Juventus sarebbe pronta a fiondarsi su Pogba. Il centrocampista francese è ai ferri corti con il Manchester United e Paratici sfrutta il momento a suo favore. Dall’Inghilterra arrivano buone notizie, con i bianconeri che starebbero già mettendo sul piatto una cifra succosa più il cartellino di un giocatore per strapparlo ai Red Devils allenati da Solskjaer. Accelerata improvvisa. Mercato Juve: c’è l’offerta per Pogba Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal “Daily Star” la Juve avrebbe l’intenzione di offrire al club inglese 70 milioni più Rabiot come contropartita tecnica per ottenere il sì dello United. Pogba però viene valutato 170 milioni, con la dirigenza bianconera che fa leva sulla volontà del calciatore di lasciare la Premier per riapprodare a Torino. Trattativa tortuosa, nel frattempo arriva la prima ... Leggi la notizia su juvedipendenza

