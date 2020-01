Mercato auto, il 2019 si chiude con il ‘botto’: +12,5 per cento a dicembre (Di sabato 4 gennaio 2020) I dati del Mercato auto di dicembre 2019. I numeri segnano un +12,5% rispetto al 2018 con l’anno che si è concluso in positivo. ROMA – I dati del Mercato auto di dicembre 2019 hanno segnato un boom inaspettato. I numeri hanno segnato un +12,5% nell’ultimo mese rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Una crescita che ha permesso a questo settore di avere anche una chiusura positiva su base annua visto il +0,3% in confronto con il 2018. L’andamento nel 2019 è stato molto altalenante con i numeri che sembravano confermare le difficoltà economiche mondiali. Ma negli ultimi quattro mesi la svolta definitiva con una crescita che ha permesso di invertire la rotta con una chiusura in modo positivo, anche se di molto poco. I numeri di Fca Se il Mercato dell’auto sorride, Fca continua a non avere numeri positivi. Nel mese di dicembre il ... Leggi la notizia su newsmondo

