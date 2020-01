Meraviglie, il 4 gennaio riparte il viaggio di Alberto Angela: le anticipazioni della prima puntata (Di sabato 4 gennaio 2020) Meraviglie, il 4 gennaio riparte il viaggio di Alberto Angela: le anticipazioni Anno nuovo, nuova stagione di Meraviglie – La penisola dei tesori. Attesissimo infatti, anche in questo 2020 appena iniziato, il ritorno in prima serata su Rai 1 di Alberto Angela, il cui programma è giunto ormai alla sua terza stagione. Il viaggio del giornalista e conduttore tra le Meraviglie storiche e artistiche del Belpaese, dunque, è pronto per ricominciare: le quattro nuove puntate vanno in onda da sabato 4 gennaio 2020 e vedono la regia di Gabriele Cipollitti. Tante “nuove” Meraviglie da vedere – come la Basilica di San Marco a Venezia, la Fontana di Trevi, le tombe affrescate di Paestum, gli studioli segreti di Palazzo Vecchio a Firenze – e di cui scoprirne la storia grazie al sapiente e dettagliato racconto di Angela, il quale sarà accompagnato nei prossimi viaggi ... Leggi la notizia su tpi

