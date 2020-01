Meraviglie: Alberto Angela riparte da Capri (Di sabato 4 gennaio 2020) Meraviglie, Alberto Angela La fortuna di Alberto Angela è che, in Italia, le Meraviglie non finiscono mai. Sul suolo nazionale sono ben 55 i siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Così, con la garanzia di una formula ormai collaudata, il popolare divulgatore tornerà a raccontare la nostra “Penisola dei tesori” in prima serata nel sabato di Rai1. Stasera Angela inaugurerà la terza edizione di Meraviglie, viaggio dedicato alle bellezze naturali ed artistiche del Bel Paese: la prime delle quattro nuove puntate sarà ambientata a Capri. L’isola delle Meraviglie verrà raccontata a partire dalla sua storia, in cui i tesori naturalistici – la Grotta Azzurra, ad esempio – si intrecciano al costume e alla moda. Verranno visitate Villa Jovis, la sontuosa abitazione dell’imperatore Tiberio, e Villa Lysis, culla della mondanità. E ... Leggi la notizia su davidemaggio

