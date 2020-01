Meningite, origine sintomi e diagnosi di una malattia ancora letale. Campagna vaccinale nella Bergamasca (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo il quarto caso di Meningite nella Bergamasca oggi a Sarnico è stata avviata la Campagna vaccinale contro il meningococco C pianificata da Ats Bergamo e Regione Lombardia. La Meningite è una infiammazione delle membrane di rivestimento del sistema nervoso centrale, le meningi, che avvolgono encefalo e midollo spinale. Esistono due forme della malattia, batterica e virale, entrambe mortali. Il contagio avviene per via aerea, ma occorre un contatto molto ravvicinato con la persona infettata. Nella prima fase della malattia, le prime 7-10 ore, i sintomi sono quelli di una normale influenza. Dopo 10 ore le manifestazioni cominciano a diventare più caratteristiche: mal di testa molto intenso, rigidità del collo e febbre elevata. Nell’ultima fase, tra le 20 e le 36 ore si presentano i sintomi gravi e tipici della Meningite: perdita di conoscenza, convulsioni, macchie sul corpo”. A essere ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Meningite origine Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Meningite origine