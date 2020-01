Meningite a Bergamo, nessuna caccia al portatore (Di sabato 4 gennaio 2020) L’assessore regionale smentisce categoricamente ogni forma di caccia la portatore sano di meningocco C che avrebbe trasmetto la Meningite a Bergamo nel mese di dicembre, ma i vaccini continuano. Meningite a Bergamo, nessuna caccia all’uomo Il mese di dicembre si è rivelato nefasto per i casi di Meningite, soprattutto a Bergamo, paese più colpito: 4 casi tra dicembre 2019 e gennaio 2020, tra cui due giovani ragazze decedute in poco tempo a Villongo e Sarnico. I vaccini precauzionali continuano senza sosta nei vari ambulatori della zona, ma l’ATS ora cerca di capire le cause di questa diffusione improvvisa, ma senza fare caccia alle streghe. Assessore regionale: “Smentisco una caccia all’uomo” L’assessore regionale Giulio Gallera però non vuole crare falsi allarmi: “Smentisco categoricamente che siano stati effettuati test con “tamponi ... Leggi la notizia su notizie

