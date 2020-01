Meghan, perché non seguirà mai Kate su Instagram (Di sabato 4 gennaio 2020) Che i rapporti all’interno della casa reale siano labili e in continua trasformazione è evidente, così come è sotto gli occhi di tutti che Meghan Markle e suo marito Harry non seguono Kate Middleton su Instagram. Questa per i più attenti non è una novità, da quando infatti i Duchi di Sussex hanno deciso di rilanciare un nuovissimo profilo social non è sfuggito che tra i seguiti di Meghan e Harry mancasse proprio la Duchessa di Cambridge. Grazie a questo profilo condiviso i due reali hanno aperto un canale diretto con i propri seguaci nel quale parlare di iniziative importanti che i Duchi di Sussex sostengono in prima persona. Ecco quindi giustificata la scelta di seguire pochi profili selezionati e di destinare poco spazio, o quasi per nulla al resto della Royal Family. Ma le motivazioni del perché Meghan Markle e suo marito abbiano deciso di non seguire Kate Middleton e il Principe ... Leggi la notizia su dilei

