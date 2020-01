Meghan Markle, il gesto speciale verso due turisti sconosciuti (Di sabato 4 gennaio 2020) Meghan Markle e Harry hanno appena trascorso delle Feste molto particolari. I Duchi di Sussex si sono infatti lasciati alle spalle il primo Natale da genitori. I due, assieme al piccolo Archie, hanno trascorso la pausa festiva in Canada. Qui, il giorno di Capodanno, hanno compiuto un gesto bellissimo nei confronti di due turisti. La coppia di Sussex, impegnata in un’escursione nel Parco Regionale di Nort Hill (nei pressi di Vancouver), ha infatti aiutato Iliya Pavlovic e Asymina Kantorowicz a scattare una foto di coppia. A rendere noto l’aneddoto ci ha pensato Asymina stessa, che ha raccontato tutto a CTV News. La giovane ha affermato di aver riconosciuto inizialmente Abigail Spencer, co-protagonista di Suits e assieme ai Sussex durante la gita. Kantorowicz ha altresì affermato di essere rimasta profondamente sorpresa nel momento in cui si è resa conto della presenza del ... Leggi la notizia su dilei

vogue_italia : Vi piace la gonna della regina Letizia? Ecco dove potete trovarla ?? - infoitcultura : Royals: Kate Middleton, Meghan Markle e Letizia Ortiz scelgono la moda accessibile - novasocialnews : Kate e Meghan, i contrasti infiniti #novasocialnews #nonstopnews #allnews #allnews24 -