Matilde Brandi Instagram incantevole in costume, super gambe ma “quella pancia”… «Dolce attesa?» (Di sabato 4 gennaio 2020) Cinquantuno anni il prossimo febbraio, Matilde Brandi infiamma Instagram con i suoi scatti in costume e intanto insinua un dubbio. “Dolce attesa?”: impossibile dicono i più maliziosi che, puntando sull’età della ballerina romana, escludono categoricamente ogni probabilità. La biondissima Matilde illumina le incontaminate spiagge dei luoghi in cui si trova in vacanza con la sua bellezza senza tempo. Le immagini in costume omaggiano il fisico statuario della showgirl capitolina, protagonista di tante importanti trasmissioni. Mamma delle due gemelle Sofia e Aurora, Matilde appare sempre in splendida forma. Sarà forse per questo che ai followers più attenti non è sfuggito un lieve appesantimento all’altezza dell’addome? Matilde Brandi Instagram: “Corpo è perfetto, ma…” Seduta su un’altalena Matilde sfoggia l’armonia delle forme in un costume bordeaux: in realtà un doppio costume ... Leggi la notizia su urbanpost

