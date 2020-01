Massima attenzione per i militari italiani in Medio Oriente. Conte: “In Iraq l’Ue può giocare un ruolo fondamentale”. Di Maio: “L’uso della forza non ha mai portato da nessuna parte” (Di sabato 4 gennaio 2020) Forte preoccupazione e “Massima è l’attenzione per i nostri militari nella regione”. E’ quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi, in merito alla situazione in Medio Oriente dopo il raid americano che, nella notte tra giovedì e venerdì, a Bagdad, ha portato all’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Nella prospettiva di un dialogo “l’Ue può giocare un ruolo fondamentale e offrire un contributo determinante” la convinzione del premier Giuseppe Conte. Il governo italiano, spiegano le stesse fonti, si sta prodigando affinché l’Ue possa esercitare il suo peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili e vanificare così tutti gli sforzi per stabilizzare l’area. Intanto la Nato, così come la difesa italiana, ha innalzato le misure di sicurezza e sospeso le missioni di addestramento in Iraq. Lo ha riferito il portavoce ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

tfabiani2 : RT @Agenzia_Ansa: Massima attenzione del premier @GiuseppeConteIT per i militari italiani dopo l'escalation di tensione tra Usa e Iran: è… - AngeloTani : Per caso qualcuno ha sentito proferire verbo al nostro Ministro degli Esteri Luigi Di Maio? Massima attenzione del… - Agenzia_Ansa : Massima attenzione del premier @GiuseppeConteIT per i militari italiani dopo l'escalation di tensione tra Usa e Ir… -