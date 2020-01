Maratona dei chirurghi al Niguarda, trapiantati 15 organi a 11 pazienti in 5 giorni (Di sabato 4 gennaio 2020) Il 2020 ha segnato un nuovo inizio per 11 persone, di cui due bambini, che sono tornati alla vita grazie ad un trapianto ricevuto in questi primi giorni dell’anno. In 5 giorni 15 organi sono stati prelevati da 4 pazienti morti all’ospedale di Niguarda di Milano, e donati e trapiantati grazie ad un grande sforzo organizzativo e una Maratona di quasi 30 ore totali di sala operatoria, nonostante i giorni di festa.I donatori degli organi avevano tra i 19 e 81 anni, e uno di loro aveva ricevuto a sua volta in passato un trapianto. Alcuni degli organi sono stati trasportati in altre regioni.Mentre fuori fervevano i preparativi per i festeggiamenti di Natale e del cenone di fine anno, al Niguarda (che lo scorso settembre ha festeggiato il traguardo dei 2000 trapianti di fegato) un’equipe di chirurghi, rianimatori, infermieri, biologi, patologi e tecnici sono stati impegnati ... Leggi la notizia su huffingtonpost

