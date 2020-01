Mancati rimborsi: una decina di parlamentari M5s a rischio espulsione. Sanzioni per altri 20 (Di sabato 4 gennaio 2020) Il 7 gennaio per il Movimento 5 stelle è fissata l’ennesima resa dei conti. È infatti previsto un vertice a Roma, come riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera, in cui si discuterà l’espulsione di almeno otto parlamentari che non hanno restituito parte del compenso come previsto dallo statuto. Secondo la Stampasono addirittura undici (sei deputati e cinque senatori). Ma nel mirino ce n’è un’altra ventina che potrebbe incappare in altre Sanzioni, come la sospensione o il richiamo.Scrive il Corriere della sera:A scorrere l’elenco dei pentastellati presenti su tirendiconto.it è facile tracciare l’identikit dei papabili «candidati» all’espulsione. Il sito, infatti, è in corso di aggiornamento. Molti parlamentari hanno sanato la loro posizione e in diversi si affannano per rendere ... Leggi la notizia su huffingtonpost

AnnaP1953 : @andreasso1951 Questi scappati di casa pur di non restituire i soldi dei mancati rimborsi passano nel gruppo misto.… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Mancati rimborsi: una decina di parlamentari M5s a rischio espulsione. Sanzioni per altri 20 - HuffPostItalia : Mancati rimborsi: una decina di parlamentari M5s a rischio espulsione. Sanzioni per altri 20 -