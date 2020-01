Mamma per la prima volta a 47 anni: l’annuncio social dell’attrice (Di sabato 4 gennaio 2020) Papà Benji Madden ha dato il lieto annuncio: è nata la piccola Raddix. La notizia, giunta improvvisamente su Instagram, ha sorpreso i fan: nessuno sapeva della gravidanza dell’attrice e in molti si domandano se sia frutto di una maternità surrogata. Il 2020 non poteva iniziare meglio di così per Cameron Diaz che è diventata Mamma all’età di 47 anni. Benji Madden ha sorpreso tutti con il suo post su Instagram, nel quale annuncia la nascita della prima figlia Raddix. (Continua…) “Buon anno nuovo dalla famiglia Madden” inizia così il post del musicista dei Good Charlotte “Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare il nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia Raddix Madden“. I due neogenitori hanno deciso di non mostrare la bambina, manteneno il riserbo sulle circostanze che hanno portato alla nascita della piccola Raddix. ... Leggi la notizia su howtodofor

sole24ore : Tanto scalpore per 'mamma stira e papà lavora', ma nei libri di scuola si legge di ben peggio. Ecco una raccolta de… - RaiUno : 'Per salvarti ho dovuto lasciarti andare...' Dopo nove anni Juma finalmente incontra e abbraccia la mamma ?? A volte… - rulajebreal : È stato un onore rappresentate l’Italia nel consiglio del @G7 per fermare la violenza sulle donne. Il mio colore, l… -