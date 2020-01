“Mamma, ho mal di testa”. Bimba di 9 anni muore nel giro di poche ore (Di sabato 4 gennaio 2020) Una Bimba bellunese di 9 anni è deceduta la mattina del 3 gennaio 2019, dopo essere stata trasportata d’urgenza con l’elicottero all’ospedale di Treviso da San Pietro di Cadore, in provincia di Belluno, dove era in vacanza con la nonna e con la propria madre, medico. La piccola lamentava dolori alla testa e subito dopo ha accusato il malore. All’origine della morte, avvenuta per arresto cardiocircolatorio, probabilmente un evento cerebrale, un aneurisma. “Mamma ho mal di testa”, ha detto la bambina alla madre, medico che si trovava in vacanza a San Pietro di Cadore, vicino a Belluno, insieme alla nonna della piccola.



Quando la situazione ha iniziato ad aggravarsi, nella mattinata del 3 gennaio, la mamma ha deicso di portare la bambina all’ospedale di Treviso, dove è stata ricoverata d’urgenza. Per raggiungere la struttura dalla ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

notizieit : “Mamma ho un forte mal di testa”: bambina di 9 anni muore in vacanza - GenovaOn : “Mamma ho un forte mal di testa”: bambina di 9 anni muore in vacanza - xchaneI : Mamma mia raga sono a pezzi ho avuto anche la febbre e ora mi sento comunque male e il mal di stomaco non passa -