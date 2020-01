“Mamma ho mal di testa”: bambina di 9 anni muore in vacanza (Di sabato 4 gennaio 2020) Una bambina bellunese di 9 anni è morta mentre si trovava in vacanza con la nonna e con la sua mamma: aveva lamentato un forte mal di testa e poco dopo un malore. Per la piccola è scattato il trasferimento da San Pietro di Cadore, in provincia di Belluno, all’ospedale di Treviso. Secondo i medici che l’hanno soccorsa (purtroppo senza successo), tra le cause del decesso la bambina avrebbe subito un arresto cardiocircolatorio e un aneurisma cerebrale. bambina con mal di testa “Mamma ho mal di testa”, con queste parole la bambina di 9 anni si era rivolta alla mamma, che era un medico, con la quale si trovava in vacanza a San Pietro di Cadore, vicino a Belluno. Insieme a loro c’era anche la nonna della piccola. Quando la situazione ha iniziato ad aggravarsi, nella mattinata del 3 gennaio scorso, però, la bambina è stata ricoverata d’urgenza ... Leggi la notizia su notizie

Belluno, bimba alla mamma: "Ho mal di testa". Poi accusa un malore e muore