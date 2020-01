Mai vista la sorella di Diletta Leotta? Bionda e bella: ecco Ambra (Di sabato 4 gennaio 2020) Tuti conoscono il fratello della bellissima Diletta Leotta. Si chiama Mirko ed è bello come Diletta. Da poco si è trasferito da Catania a Milano, dove vive la sorella. Mirko fa il chirurgo plastico. Il giovane è conosciuto grazie al web e in particolar modo ai profili social della Leotta, che spesso scatta selfie in compagnia del fratello. Dall’aperitivo alla palestra, la conduttrice è contenta di avere un familiare nella città in cui si è trasferita per lavoro e i due hanno il consenso del pubblico come dimostrano i molteplici like. Mirko è uno dei tre fratellastri di Diletta. “Mio padre e mia madre erano già stati sposati. Lui aveva una figlia, lei tre figli. Si sono incontrati, innamorati e sono nata io. Così mi ritrovo con quattro fratelli”, ha raccontato qualche tempo fa Diletta a GQ Italia.



Una vera e propria famiglia allargata che però non ha ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

