Macchinista pestato da branco di magrebini: "Cosa mi hanno fatto" (Di sabato 4 gennaio 2020) Federico Garau Stefano S. ha affidato le sue parole all'assessore alla sicurezza (Lega) di Civitanova Marche, che si sta occupando del suo caso. “Sono stato raggiunto da un pugno e mi sono difeso. La Cosa che mi ha fatto più male è stato vedere due persone passare davanti alla stazione e far finta di nulla” È ancora molto scosso il Macchinista 44enne, originario di San Severino Marche, che durante le prime ore di venerdì 3 gennaio è stato aggredito da una banda di marocchini dopo aver rivolto loro un rimprovero. Uno degli stranieri, infatti, stava tranquillamente fumando nella sala d'attesa della stazione ferroviaria di Civitanova Marche, motivo per cui l'operatore si era visto costretto ad intervenire. L'episodio, come riferito dalla vittima Stefano S., si è verificato intorno alle 4:30 del mattino, quando lui aveva da poco raggiunto la stazione per prendere il treno che lo ... Leggi la notizia su ilgiornale

Macchinista pestato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Macchinista pestato