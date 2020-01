M5s, la difesa di due deputati morosi dal 2019. Vallascas: “Sciopero bianco, non verso su conto privato”. Frate: “Chiedo trasparenza” (Di sabato 4 gennaio 2020) Dicono di aver deciso di non voler “versare i soldi” per motivi di scarsa trasparenza e promettono che si metteranno in regola a patto che cambino le regole del Movimento 5 stelle. Due deputati M5s, Andrea Vallascas e Flora Frate,tra i diciotto che da gennaio 2019 hanno smesso di decurtarsi parte dello stipendio come stabilito dalle norme grilline al momento della candidatura, sono intervenuti per difendersi dalle accuse. A fine dicembre lo stesso Luigi Di Maio ha messo in guardia i portavoce avvisando perché si mettessero in regola se non vogliono che parta l’azione disciplinare dei probiviri. “Mi vedo costretto ad intervenire sul tema mancate ‘rendicontazioni e restituzioni'”, ha scritto sulla sua pagina Facebook il deputato Andrea Vallascasi, “come avrete capito è una personale forma di ‘sciopero bianco’, nessuna intenzione di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

