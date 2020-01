L’Unione europea rimane senza voce dopo la morte di Qassem Suleimani (Di sabato 4 gennaio 2020) Roma. Ieri è arrivato un comunicato senza voce, vago, in cui il presidente del consiglio europeo, Charles Michel non ha nominato né gli Stati Uniti né l’Iran. La mattina dopo la morte del generale iraniano Qassem Suleimani in Iraq, ucciso durante un raid americano, L’Unione europea è rimasta immobil Leggi la notizia su ilfoglio

AndreaOrlandosp : Il raid voluto dal presidente Trump fa crescere in modo esponenziale il rischio di un conflitto su larga scala. L’I… - pierofassino : Fermare subito la spirale di violenza che incendia l’#Irak e aggrava uno scenario già drammatico per le guerre in… - direzioneprc : L'Unione Europea e l'Italia assumano un ruolo di #pace. Esigiamo che il governo italiano ritiri le truppe dagli sce… -