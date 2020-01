Ludovica Valli segue le sorelle | Indizi sulla gravidanza a Uomini e Donne (Di sabato 4 gennaio 2020) Ludovica Valli lascia alcuni Indizi sulla gravidanza e confessa il suo desiderio di maternità sui social seguendo le sorelle. Ma c’è un tempo per tutto, perché avere un figlio non è uno scherzo, ha dichiarato. Quali sono gli Indizi lasciati dalla ex tronista di Uomini e Donne? Dopo Eleonora e Beatrice, manca solo Ludovica Valli. … L'articolo Ludovica Valli segue le sorelle Indizi sulla gravidanza a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

oceminod : @ChieDiTv ci vorrebbe una ragazza proveniente da U&D.. anche Ludovica Valli potrebbe essere un buon nome per il pub… - CambiamentoDel : Recentemente aveva confidato -in un'intervista concessa a Vieni da me- di non voler perdonare a suo padre il fatto… - ___Ginny_ : Ludovica Valli cambia ragazzi così quando io ancora non supero la fine tra lei e Fabio Ferrara -