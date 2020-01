Luca Sardella denunciato da una casa di produzione "Ha intascato 57mila euro" La replica: "Tutto falso" (Di sabato 4 gennaio 2020) Inizio d'anno amaro per Luca Sardella. Il conduttore 'green' tra i più popolari del piccolo schermo infatti è coinvolto in una scomoda vicenda come riferisce Il Fatto quotidiano. La Clodio Management (casa produttrice di Il pollice verde sono io su La7 in onda tra il 2015 e il 2016 e Parola di pollice verde su Rete 4) ha puntato il dito contro di lui con un accusa ben precisa: Sardella e la Comunicando srl di sua figlia Daniela avrebbero intascato "non meno di 57mila euro" all'insaputa della società.Clodio Management specifica che gli accordi sulle entrate per la produzione dei programmi condotti da Sardella sarebbero arrivati esclusivamente dagli sponsor suddivisi per un 4% alla Comunicando srl, il 20% a Luca Sardella mentre il restante 76% alla Clodio Management che si sarebbe prodigata per la buona riuscita del programma. I patti però non sarebbero stati rispettati con parte dei ... Leggi la notizia su blogo

