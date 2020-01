“Lo schiaffo di Papa Francesco? Quella donna avrebbero dovuto strozzarla”: bufera sull’opinionista tv (Di sabato 4 gennaio 2020) Continuano le polemiche sullo “schiaffo” dato da Papa Francesco a Piazza San Pietro a una fedele lo scorso 31 dicembre. Commentatori, opinionisti, politici: tutti hanno commentato il gesto del Pontefice. C’è chi lo ha difeso, rimarcando anche lo scadente servizio di sicurezza che ha costretto Bergoglio a divincolarsi da solo dalla presa della fedele. Altri hanno invece condannato Francesco, sostenendo che avrebbe dovuto comportarsi più “da Papa” e avere maggiore pazienza. Lo stesso Pontefice, nell’Angelus del primo gennaio, si è scusato per il suo gesto. Negli Stati Uniti, ha fatto scalpore quanto accaduto nella trasmissione di Fox News “The Five“. Si tratta di un talk show molto seguito. Tema dell’ultima puntata è stato proprio il buffetto di Bergoglio. Un’opinionista presente in studio, Emily Compagno, molto nota negli Stati ... Leggi la notizia su tpi

