Lo schiaffo di Papa Francesco diventa il concept per l'irriverente videogioco Fighting Pope (Di sabato 4 gennaio 2020) L'ormai celebre "schiaffo" di Papa Francesco alla passionale fedele che lo strattonava, è diventato in breve tempo un ricettacolo di parodie e meme. Fra queste, sono presenti anche delle prese in giro a tema videoludico e quale teatro migliore per perculare tale gesto, se non un picchiaduro?Dalla pagina Facebook Amarcord, ecco che spunta Fighting Pope, un ipotetico videogioco in cui Papa Francesco deve riuscire a sconfiggere la sua unica avversaria e (ormai ufficiale) nemesi, fra prese, schiaffoni e aiuti inaspettati dal cielo. Al momento, si tratta solo di un filmato, ma chi può dire cosa riserverà il futuro...magari un piccolo gioco a se stante, oppure un DLC per il già diffamante e sacrilego Super Botte e Bamba 2 Turbo?In ogni caso, fra chi sostiene che sia stata una mossa indegna del suo ruolo e chi vede solo il gesto istintivo di un uomo anziano a rischio, il Papa si è scusato ... Leggi la notizia su eurogamer

NicolaPorro : In queste ore non si fa altro che parlare dello schiaffo di #Papa #Bergoglio alla fedele 'irruente'. Una spiegazion… - Eurogamer_it : Papa Francesco diventa, suo malgrado, protagonista del (finto) picchiaduro #FightingPope. - Paolo93923813 : Schiaffo di Papa Francesco alla fedele: perchè ha reagito così -