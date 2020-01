Livorno acido in faccia a un senzatetto: fermato il primo sospettato (Di sabato 4 gennaio 2020) Ieri, 3 gennaio 2019, intorno alle 21:45 un senzatetto è stato aggredito con l’acido nei pressi della stazione di Livorno. Si tratta di 40enne polacco che al momento si trova in ospedale, mentre i medici stanno curando l’occhio rimasto ustionato dalla sostanza corrosiva. Le autorità hanno già fermato il presunto colpevole di tale gesto. Livorno acido in faccia a un senzatetto Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava in piazza Dante, a pochi metri dalla stazione, e stava discutendo con un transessuale quando quest’ultimo, senza un apparente motivo, ad un certo punto avrebbe estratto una boccetta con del acido e l’avrebbe scagliata contro il viso del 40enne. Leggi anche: Autostrade, gli unici pedaggi ad aumentare nel 2020 saranno quelli del Veneto Il colpevole e i testimoni Diversi testimoni hanno assistito alla scene ed hanno allertato ... Leggi la notizia su urbanpost

