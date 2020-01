LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2020 in DIRETTA: vento folle! Lindvik e Kubacki si giocano vittoria e Tournèe. Kobayashi e Geiger perdono terreno (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42: Non benissimo lo sloveno Domen Prevc che arriva a 122 metri ed è quinto con 234.6 15.41: Il tedesce Lehye non sfrutta fino in fondo il momento favorevole di vento, arriva a 125 metri ed è terzo con 241.6 15.40: Il vento dà una bella mano all’austriaco Kraft che vola a 127.5 metri e si inserisce al secondo posto con 245 punti 15.39: Pessimo salto del norvegese Johansson che si ferma a 115.5 metri per un punteggio di 224.8 punti, nono 15.36: Cade l’austriaco Huber prima della linea di caduta, tanti errori anche in volo. 118.5 metri e punteggio di 207.7 che significa 16ma posizione 15.34: Il vento torna alle spalle e butta giù Stoch nel finale. Il polacco arriva a 118.5 metri e con 229.5 punti è solo settimo 15.33: Incredibile Tande! Il norvegese sfrutta una folata di vento favorevole e arriva a 131 metri per un totale di ... Leggi la notizia su oasport

