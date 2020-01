LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2020 in DIRETTA: poker d’assi per il trionfo finale (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53: Niente exploit per l’azzurro Federico Cecon dopo la splendida qualificazione e l’ottima gara di Garmisch-Partenkirchen. Non ci saranno italiani in gara oggi 13.51: La qualificazione di ieri ha premiato ancora Lindvik, che ha vinto la gara, davanti a Kraft e Geiger. Il norvegese salterà per ultimo. 13.49: In programma, come sempre, due manche che si svolgeranno con KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti. 13.47: Quattro gli atleti che si giocheranno presumibilmente la vittoria finale nella Tournèe: il trionfatore dello scorso anno, Ryoyu Kobayashi, il tedesco Geiger, due volte secondo, il polacco Kubacki, due volte terzo finora e il norvegese Lindvik ... Leggi la notizia su oasport

