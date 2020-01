LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2020 in DIRETTA: Lindvik e Kubacki si giocano vittoria e Tournèe. Kobayashi e Geiger penalizzati dal vento (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58: Tra 15′ circa inizia la seconda manche 14.56: Ecco i primi dieci della classifica: Lindvik, Kubacki, Forfand, P. Prevc, Schlierenzauer, Prevc, Leyhe, Johansson, Kraft, Huber. 13mo Kobayashi, 23mo Geiger 14.54: Lindvik e Kubacki hanno pescato il jolly con il vento, R. Kobayashi e Geiger sono stati penalizzati 14.53: CHE SALTO DI Lindvik!!! Il norvegese prende al volo lafortuna che gli fornisce un vento favorevole, atterra a 133 metri e con 139.5 punti va al comando della graduatoria della prima manche 14.53: Polasek arriva a 113 metri per un punteggio di 100 14.52: Ora Polasek contro Lindvik 14.52: L’austriaco Kraft vince la sfida ma perde tanto dai primi della classe. Arriva a 123 metri che significa settimo posto con 124.8 punti 14.51: Il ceco Sakala su ferma a 105.5 metri per un punteggio di 86.7 14.51: Ora Sakala ... Leggi la notizia su oasport

