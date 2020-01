LIVE Sport Invernali, DIRETTA 4 gennaio: tra poco lo slalom donne, incognita vento alla Tournée dei 4 Trampolini (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO slalom FEMMINILE DI ZAGABRIA LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI CON FEDERICO PELLEGRINO LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNEE’ DEI 4 TRAMPOLINI Programma e orari Sport Invernali oggi (4 gennaio) 15.42 SALTO CON GLI SCI – Non benissimo lo sloveno Domen Prevc che arriva a 122 metri ed è quinto con 234.6 15.42 SALTO CON GLI SCI – Il tedesce Lehye non sfrutta fino in fondo il momento favorevole di vento, arriva a 125 metri ed è terzo con 241.6 15.41 SALTO CON GLI SCI – Il vento dà una bella mano all’austriaco Kraft che vola a 127.5 metri e si inserisce al secondo posto con 245 punti 15.40 SALTO CON GLI SCI – Pessimo salto del norvegese Johansson che si ferma a 115.5 metri per un punteggio di 224.8 punti, nono 15.36 SALTO CON GLI SCI – Cade l’austriaco Huber prima della linea di caduta, ... Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - SkySport : ?? Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak #Hamdallah ?? Premiato a Dubai da Fabio #Capello ?? La cerimon… - SkySport : ?? Jorge #Mendes è il miglior agente al mondo ?? Premiato da @lorenzo99 ???? Ha ringraziato #CristianoRonaldo ?? La ce… -