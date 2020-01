LIVE Sport Invernali, DIRETTA 4 gennaio: Tour de Ski, 4 Trampolini e slalom Zagabria (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari Sport Invernali oggi (4 gennaio) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 4 gennaio). Si preannuncia una giornata assolutamente ricca e da non perdere con tantissima carne al fuoco, tanto spettacolo e grande divertimento per aprire al meglio il primo weekend del nuovo anno. L’Epifania è pronta per portarsi via tutte le feste e anche due grandi eventi della neve stanno per volgere al termine, si entra infatti nel vivo del Tour de Ski e della Tournée dei Quattro Trampolini: la competizione di sci di fondo vivrà oggi la sprint a tecnica classica in Val di Fiemme che precede poi la mitica scalata del Cermis in programma domani, l’evento di salto con gli sci ci regalerà la terza gara sul trampolino di Innsbruck. Assolutamente imperdibile lo slalom femminile di ... Leggi la notizia su oasport

