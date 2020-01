LIVE Sport Invernali, DIRETTA 4 gennaio: si decide lo slalom, Lindvik più forte del vento: seconda vittoria nella Tournée dei 4 Trampolini (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO slalom FEMMINILE DI ZAGABRIA LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI CON FEDERICO PELLEGRINO LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNEE’ DEI 4 TRAMPOLINI Programma e orari Sport Invernali oggi (4 gennaio) 16.53 SCI ALPINO – La classifica vede Aline Danioth in vetta con una prova sontuosa e 35 centesimi su Wikstroem. Terza St-Germain, su Gisini. Quinta Curtoni, sesta Peterlini. 16.51 SCI ALPINO – Emelie Wikstroem, nona dopo la prima manche, regge bene in avvio, ma a metà discesa inizia a perdere decimi importanti. Conclude seconda a 35 centesimi. Adesso è la volta della norvegese Haver-Loeseth. 16.49 SCI ALPINO – Michelle Gisin aveva 14 centesimi di margine su Danioth e li perde subito. Arriva a metà con 71 di distacco, quindi taglia il traguardo con 90 ed è terza. Al via la svedese Emelie Wikstroem. 16.47 SCI ALPINO ... Leggi la notizia su oasport

