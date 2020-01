LIVE Sport Invernali, DIRETTA 4 gennaio: scatta lo slalom donne, Lindvik più forte del vento: seconda vittoria nella Tournée dei 4 Trampolini (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO slalom FEMMINILE DI ZAGABRIA LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI CON FEDERICO PELLEGRINO LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNEE’ DEI 4 TRAMPOLINI Programma e orari Sport Invernali oggi (4 gennaio) 16.10 SCI ALPINO – Cinque minuti al via! Le atlete si preparano vicino alla postazione di partenza! 16.09 BOB – Johannes Lochner detta legge nel 4 a Winterberg. Il teutonico trionfa sul catino di casa e sorprende il connazionale Francesco Friedrich, vincitore ieri, di soli due centesimi, andandosi così a prendere il titolo europeo. A completare la tripletta tedesca c’è Nico Walther. 16.08 SCI ALPINO – Lara Della Mea partirà come sesta della seconda manche, quindi Irene Curtoni sarà 19esima. Le ultime cinque saranno Anna Swenn-Larsson, Katharina Liensberger, Wendy Holdener, Mikaela Shiffrin e Petra ... Leggi la notizia su oasport

