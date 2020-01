LIVE Sport Invernali, DIRETTA 4 gennaio: Scardoni quinta nella sprint in Val di Fiemme, Pellegrino fuori ai quarti. Vlhova strapazza Shiffrin a Zagabria (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ZAGABRIA LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI CON FEDERICO PELLEGRINO LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNEE’ DEI 4 TRAMPOLINI Programma e orari Sport Invernali oggi (4 gennaio) 13.11 SCI ALPINO – Errore in alto per la statunitense Shiffrin che perde progressivamente terreno da Vlhova ed è solo terza a 1″16 dalla vetta della classifica 13.09 SCI ALPINO – Più o meno sulla linea delle altre della austriaca Truppe che chiude a 2″06 da Vlhova. Ora Shiffrin 13.07 SCI ALPINO – Anche per Swenn Larsson una prestazione non in linea con le aspettative. Soffre tanto e subisce un ritardo di 2″ da Vlhova 13.06 SCI ALPINO – Prova discreta della svizzera Holdener che limita i danni rispetto a Vlhova e chiude con 78 centesimi di ritardo, seconda 13.04 SCI ALPINO – Prende ... Leggi la notizia su oasport

