LIVE Sport Invernali, DIRETTA 4 gennaio: doppio secondo posto in qualificazione per Pellegrino e Scardoni nella sprint in Val di Fiemme (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ZAGABRIA LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI CON FEDERICO PELLEGRINO LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNEE’ DEI 4 TRAMPOLINI 9.45 SCI DI FONDO – Appuntamento alle 11.25 per quarti, semifinali e finali della sprint in tecnica classifica di Val di Fiemme. 9.43 SCI DI FONDO – Si qualifica per il rotto della cuffia l’azzurro Stefan Zelger che agguanta il 30mo posto a pari merito con il francese Backscheider: l’azzurro è però davanti grazie ai millesimi. 9.42 SCI DI FONDO – Questa la top ten, quando mancano gli ultimi dieci atleti al traguardo che non cambieranno di certo le posizioni di vertice: Klaebo, Pellegrino, Golberg, Ustiugov, Bolshunov, Haeggstroem, Rastelli, Halfvarsson, Svensson, Maltsev 9.40 SCI DI FONDO – Eliminato anche Abram che è già 33mo, mentre Zelger è ... Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - SkySport : ?? Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak #Hamdallah ?? Premiato a Dubai da Fabio #Capello ?? La cerimon… - SkySport : ?? Jorge #Mendes è il miglior agente al mondo ?? Premiato da @lorenzo99 ???? Ha ringraziato #CristianoRonaldo ?? La ce… -