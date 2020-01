LIVE Sport, DIRETTA 4 gennaio: vittorie di Sassari e Brescia nella Serie A di basket, Cosmi sulla panchina del Perugia (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 4 gennaio: orari e programma 22.41 basket – Diciassettesima ed ultima giornata del girone d’andata per la Serie A di basket. Sono due gli anticipi che aprono questo turno di campionato e che hanno visto le vittorie di Sassari e Brescia. La Dinamo ha espugnato Pistoia e almeno per una notte ha agganciato la Virtus Bologna in vetta alla classifica; mentre la Germani ha superato in casa la Reyer Venezia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.29 CALCIO – Serse Cosmi torna a distanza di 15 anni sulla panchina del Perugia, in Serie B. Il tecnico, ex Venezia, prende il posto dell’esonerato Massimo Oddo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.10 TUFFI – Tania Cagnotto, con un post su Instagram, condivide tutta la sua felicità nell’essere nuovamente nel gruppo azzurro. CLICCA QUI PER ... Leggi la notizia su oasport

21.51 DAKAR – Marc Coma si confessa alla vigilia del via della corsa in Arabia Saudita, rivelando alcuni aspetti della preparazione con Fernando Alonso . CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.33 TENNIS – Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato prenderanno parte all'ATP di Doha, inseriti nel tabellone principale.

20.51 F1 – Helmut Marko convinto che Sebastian Vettel saprà riprendersi solo se la Ferrari realizzerà una monoposto più adatta al suo stile di guida. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.21 CICLOCROSS – Una storia che merita di essere raccontata quella di Daniele Peschi, sedicenne disabile che però ha un sogno nel cassetto:

18.08: Valentino Rossi non disegnerebbe l'eventualità di accasarsi nel 2021 nel Team Yamaha Petronas . CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.20 SCI ALPINO – Petra Vlhova scrive una pagina epica! Risponde alla super-manche di Shiffrin e la distanzia ulteriormente, sul podio anche Katharina Liensberger a 3.49!! DISTACCHI EPOCALI!

17.08 SCI ALPINO – Petra Vlhova scrive una pagina epica! Risponde alla super-manche di Shiffrin e la distanzia ulteriormente, sul podio anche Katharina Liensberger a 3.49!! DISTACCHI

16.50 F1 – Secondo i vertici della Honda , l'olandese Max Verstappen ha un metodo lavoro simile ad Ayrton Senna. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.48 CICLISMO – Il colombiano Fernando Gaviria fissa i suoi obiettivi, guardando alla stagione 2020: in primis, la Milano-Sanremo è il target principale.

16.53 SCI ALPINO – La classifica vede Aline Danioth in vetta con una prova sontuosa e 35 centesimi su Wikstroem. Terza St-Germain, su Gisini. Quinta Curtoni, sesta Peterlini.

16.10 SCI ALPINO – Cinque minuti al via! Le atlete si preparano vicino alla postazione di partenza! 16.09 BOB – Johannes Lochner detta legge nel 4 a Winterberg. Il teutonico

15.48 SALTO CON GLI SCI – Lindvik !!! Un salto "normale" del norvegese che arriva a 120.5 come Kubacki, prende gli stessi punti dai giudici e va a vincere con 253.3 punti.

15.42 SALTO CON GLI SCI – Non benissimo lo sloveno Domen Prevc che arriva a 122 metri ed è quinto con 234.6 15.42 SALTO CON GLI SCI – Il tedesce Lehye non sfrutta fino in fondo

14.15 TENNIS – Anche Rafael Nadal non delude alla ATP Cup, lo spagnolo ha battuto il georgiano Nikoloz Bashilashvili in due set e la Spagna conduce per 2-0. CLICCA QUI PER LA CRONCA DELLA PARTITA. 14.05 TENNIS – Novak Djokovic ha esordito alla ATP Cup, vittoria per il serbo contro il sudafricano Kevin Anderson per 7-6 7-6.

13.11 SCI ALPINO – Errore in alto per la statunitense Shiffrin che perde progressivamente terreno da Vlhova ed è solo terza a 1″16 dalla vetta della classifica 13.09 SCI ALPINO

13.00 SCI DI FONDO – La slovena Anamarija Lampic ha vinto la sprint a tecnica classica della Val di Fiemme, prova valida per il Tour de Ski. La balcanica ha sconfitto la norvegese Astrid Jacobsen e la statunitense Jessica Diggins. Lucia Scardoni ottima quinta. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 12.45 BOB – La tedesca Stephanie

12.51 SCI DI FONDO – E tra poco è il momento della finale maschile, con Klaebo e Golberg a sfidare Bolshunov, Ustiugov, Melnichenko e Retivykh 12.50 SCI ALPINO – Ci sono 4 gradi

12.45 BOB – La tedesca Stephanie Schneider ha vinto la tappa di Coppa del Mondo andata in secna a Winterberg precedendo le connazionali Mariama Jamanka e Laura Nolte. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 12.40 Dakar – tutti i mezzi impegnati nel Rally Raid sono arrivati a Jeddah dopo un trasferimento su nave italiana. Domani

12.30 SCI DI FONDO – LUCIA Scardoni IN FINALE! Lampic e Nepryaeva passano con tempi più alti rispetto a lei, 3'04″5 e 3'04″8, e dunque l'Italia ha una

