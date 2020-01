LIVE Sport, DIRETTA 4 gennaio: Vhlova vince nello slalom a Zagabria, Shiffrin battuta! Coma racconta il rapporto con Alonso (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 4 gennaio: orari e programma 21.51 DAKAR – Marc Coma si confessa alla vigilia del via della corsa in Arabia Saudita, rivelando alcuni aspetti della preparazione con Fernando Alonso. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.33 TENNIS – Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato prenderanno parte all’ATP di Doha, inseriti nel tabellone principale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.21 SCI ALPINO – Resi noti dalla FIS la startlist e i pettorali dello slalom speciale di Zagabria. Saranno sette gli italiani al via della gara croata: Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Riccardo Tonetti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.51 F1 – Helmut Marko convinto che Sebastian Vettel saprà riprendersi solo se la Ferrari realizzerà una ... Leggi la notizia su oasport

