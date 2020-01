LIVE Sport, DIRETTA 4 gennaio: Klaebo e Lampic vincono nel Tour de Ski, Nadal e Djokovic si impongono nella ATP Cup (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 4 gennaio: orari e programma 14.15 TENNIS – Anche Rafael Nadal non delude alla ATP Cup, lo spagnolo ha battuto il georgiano Nikoloz Bashilashvili in due set e la Spagna conduce per 2-0. CLICCA QUI PER LA CRONCA DELLA PARTITA. 14.05 TENNIS – Novak Djokovic ha esordito alla ATP Cup, vittoria per il serbo contro il sudafricano Kevin Anderson per 7-6 7-6. CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA PARTITA. 13.40 – SCI ALPINO – Petra Vlhova è in testa allo slalom di Zagabria dopo la prima manche, la slovacca ha battuto la favorita Mikaela Shiffrin che sarà chiamata a una rimonta: 1’16” di distacco! CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE. 13.30 TENNIS – Sorteggiato il tabellone del Challenge di Bendigo, Jannik Sinner a caccia di gloria. CLICCA QUI PER IL TABELLONE E GLI ... Leggi la notizia su oasport

