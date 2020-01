LIVE Sport, DIRETTA 4 gennaio: Froome lascia il ritiro. Attesa per Tour de Ski e sci alpino (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 4 gennaio: orari e programma 09.12 DAKAR – Domani si incomincia, Fernando Alonso è l’uomo più atteso ma avvisa: “Impossibile vincere con appena sei mesi di preparazione”. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA. 09.05 CICLISMO – Chris Froome ha lasciato il ritiro del Team Ineos, il britannico ha problemi fisici. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 08.15 TENNIS – Nella notte italiana sono andate in scena tre partite valide per la ATP Cup: l’Argentina ha sconfitto la Polonia per 2-1, la Francia ha battuto il Cile per 2-1, il Giappone ha liquidato l’Uruguay per 3-0. Più tardi Nadal e Djokovic guideranno Spagna e Serbia contro Georgia e Sudafrica. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 08.10 BASKET – Nella notte si sono giocate sei partite valide per la NBA. ... Leggi la notizia su oasport

